Джеймс Харден: «Меня прессовали по всей площадке. Если мы будем попадать, «Хит» придется уважать наших снайперов»

Защитник «Сиксерс» Джеймс Харден посетовал на то, что у команды возникли проблемы с реализацией бросков во втором матче серии с «Хит» (103:119, 0-2).
«Филадельфия» реализовала 8 из 30 из-за дуги.
«Меня прессовали по всей площадке, у них хорошо это получалось, они бросали против меня двоих игроков. Но это дает нашим парням больше пространства, они могут играть агрессивнее, когда меня держат несколько соперников.
Надо отдать должное «Майами». Но это дает нам больше пространства. Если мы будем попадать, то «Хит» придется уважать наших снайперов. Я продолжаю повторять это», – заявил Харден.
На счету Хардена 20 очков (6 из 15 с игры), 4 подбора и 9 передач при 3 потерях.