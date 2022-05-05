Джеймс Харден: «Меня прессовали по всей площадке. Если мы будем попадать, «Хит» придется уважать наших снайперов»

Защитник «Сиксерс» посетовал на то, что у команды возникли проблемы с реализацией бросков во втором матче серии с «Хит» (103:119, 0-2).

реализовала 8 из 30 из-за дуги.

«Меня прессовали по всей площадке, у них хорошо это получалось, они бросали против меня двоих игроков. Но это дает нашим парням больше пространства, они могут играть агрессивнее, когда меня держат несколько соперников.

Надо отдать должное . Но это дает нам больше пространства. Если мы будем попадать, то «Хит» придется уважать наших снайперов. Я продолжаю повторять это», – заявил Харден.

На счету Хардена 20 очков (6 из 15 с игры), 4 подбора и 9 передач при 3 потерях.

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