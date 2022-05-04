Яннис реализует 27,3% бросков с игры через Эла Хорфорда

Форвард испытывает трудности в серии плей-офф против (1-1), атакуя с сопротивлением центрового .

Как сообщает StatsMuse, лидер «Бакс» реализовал лишь 27,3% своих бросков (6-22 с игры, 1-4 трехочковых) через Хорфорда. Также он допустил 5 потерь, совершив только 3 результативных передачи.

При атаке через других игроков «Селтикс» Яннис реализует 47% (14-30) попыток. В первом матче серии (101:89) он набрал 24 очка, во втором (86:109) – 28 очков.

«Селтикс» уже расправились с Дюрэнтом. Теперь еще проверят претензии Янниса на звание лучшего игрока в НБА