Яннис реализует 27,3% бросков с игры через Эла Хорфорда

Теги Бостон Милуоки НБА Эл Хорфорд НБА плей-офф Яннис Адетокумбо Баскетбол

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо испытывает трудности в серии плей-офф против «Бостона» (1-1), атакуя с сопротивлением центрового Эла Хорфорда.

Как сообщает StatsMuse, лидер «Бакс» реализовал лишь 27,3% своих бросков (6-22 с игры, 1-4 трехочковых) через Хорфорда. Также он допустил 5 потерь, совершив только 3 результативных передачи.

При атаке через других игроков «Селтикс» Яннис реализует 47% (14-30) попыток. В первом матче серии (101:89) он набрал 24 очка, во втором (86:109) – 28 очков.

«Селтикс» уже расправились с Дюрэнтом. Теперь еще проверят претензии Янниса на звание лучшего игрока в НБА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные