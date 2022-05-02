Мэджик Джонсон: «Лучший баскетболист в мире Яннис привел «Бакс» к победе в Бостоне»

Легендарный игрок НБА Мэджик Джонсон подвел итоги первого матча серии «Бостон» – «Милуоки» (89:101, 0-1), назвав лидера гостей Янниса Адетокумбо «лучшим баскетболистом в мире».
«Действующие чемпионы «Бакс» обыграли «Селтикс» в первом матче, к победе их привел лучший баскетболист в мире Яннис Адетокумбо, который набрал 24 очка, 12 передач и 13 подборов!
Я очень впечатлен защитой «Милуоки». Они так и не позволили «Селтикс» обрести привычный ритм в атаке», – написал Мэджик в твиттере.
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