Яннис Адетокумбо: «Возможно, это странно, но мне нравится чувствовать после матчей, что меня крепко потрепали»

Форвард «Бакс» после первого матча серии с «Селтикс» (101:89, 1-0) заявил, что ему нравится физическая борьба на площадке и ее последствия.

«Не знаю, возможно, я странный. Я только расцветаю во всей этой физической борьбе. Мне нравится чувствовать после матчей, что меня крепко потрепали, не знаю, почему так. Все это заставляет меня думать, что я чудаковатый, но когда игра подходит к концу, мне хочется посмотреть на свое тело и почувствовать, что меня поколотили, что мы сегодня поборолись.

Я играл жестко в первом матче, «Селтикс» играли жестко. Я отдал все команде. Всем сегодня досталось, но это плей-офф, ты должен быть готов физически и морально. Впереди второй матч, нам никто ничего не гарантировал. Нужно будет выходить и снова доказывать», – сказал грек.

В воскресенье на счету Янниса 24 очка, 13 подборов и 12 передач за 38 минут.

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