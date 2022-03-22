Нандо Де Коло решил не играть за Францию на Евробаскете-2022

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Защитник сборной Франции и «Фенербахче» Нандо Де Коло принял решение пропустить Евробаскет-2022.

«Я должен сделать это ради семьи и себя. Собираюсь быть со сборной до Олимпийских игр 2024 года, в 2023-м рассчитываю принять участие в чемпионате мира», – сказал 34-летний Де Коло.

На данный момент в послужном списке экс-игрока ЦСКА 12 крупных турниров в составе национальной команды.

Француз отметил, что заранее предупредил о своем решении тренера французской сборной Венсана Колле и товарищей по команде.

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