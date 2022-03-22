Нандо Де Коло решил не играть за Францию на Евробаскете-2022

Защитник сборной Франции и «Фенербахче» Нандо Де Коло принял решение пропустить Евробаскет-2022.
«Я должен сделать это ради семьи и себя. Собираюсь быть со сборной до Олимпийских игр 2024 года, в 2023-м рассчитываю принять участие в чемпионате мира», – сказал 34-летний Де Коло.
На данный момент в послужном списке экс-игрока ЦСКА 12 крупных турниров в составе национальной команды.
Француз отметил, что заранее предупредил о своем решении тренера французской сборной Венсана Колле и товарищей по команде.
С Кубком России – в Лигу ВТБ? «Самара» выиграла трофей броском за секунду до сирены