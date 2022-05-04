Коронавирусные ограничения на арене «Локомотива-Кубань» полностью сняты

Краснодарская арена сможет принять 100 процентов болельщиков на матчах полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и . Коронавирусные ограничения на домашнем арене ива-Кубань» полностью сняты.

«10 мая впервые за два года у нас на трибунах ожидается аншлаг — сняты все коронавирусные ограничения», — сообщил начальник пресс-службы «Локо» Владимир Можайцев.

Первые два матча серии пройдут в Москве в четверг и субботу (5, 7 мая). Третий и четвертый матчи состоятся на следующей неделе в Краснодаре (10, 12 мая).

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