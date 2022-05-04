Эррик Макколлум — обладатель приза «Самый результативный игрок сезона Лиги ВТБ-2021/22»

Защитник «Локомотива-Кубань» стал обладателем приза «Самый результативный игрок сезона Лиги ВТБ-2021/22».

34-летний американец завершил регулярный чемпионат с показателем 19,8 очка в среднем за матч и стал первым игроком «Локомотива-Кубань», который выиграл эту награду.

В тройку самых результативных игроков сезона также вошли одноклубник Макколлума Джонатан Мотли (19,7 очка) и форвард УНИКСа Марио Хезоня (18,2).

Обладателями награды «Самый результативный игрок сезона» ранее становились шесть игроков: Кори Хиггинс (2014), Рэнди Калпеппер (2015), Кит Лэнгфорд (2016), Николас Миннерат (2017), Алексей Швед (2018-19) и Маркус Кин (2021). Алексей Швед является единственным игроком, который становился лучшим бомбардиром сезона дважды.

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