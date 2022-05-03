«Локомотив-Кубань» не может вылететь на матч Лиги ВТБ с ЦСКА из-за сообщений о минировании аэропорта («Перехват»)

Ставропольский аэропорт им. А.В. Суворова эвакуирован из-за сообщений о минировании. «Локомотива-Кубань» не смог улететь в Москву на матчи плей-офф Единой лиги ВТБ против ЦСКА.

Как отмечает «Перехват», должен был сегодня оказаться столице, однако сотрудники аэропорта попросили всех находящихся в терминале людей срочно покинуть здание.

По сообщению пресс-службы краснодарского клуба, в данный момент нет решения относительно того, как команда будет добираться до Москвы.

Первые матчи «Локомотива-Кубань» серии 1/2 финала лиги ВТБ против ЦСКА запланированы на 5 и 7 мая.

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