«В сегодняшней НБА можно быть звездой в любой роли». Хаслем вручил Хирро награду «Лучший запасной игрок года»

Трехкратный чемпион НБА в составе во время тренировки вручил своему партнеру по команде награду «Лучший запасной игрок года».

«В сегодняшней НБА можно быть звездой, выходя со скамейки, можно быть звездой в любой роли, если ты видишь общую картину, если твоя команда побеждает. Важно, чтобы молодой игрок верил в то, что мы говорим, потому что у каждого из них свое видение.

Ты сделал очень многое в этом году: был отцом, был игроком НБА, стал лучшим запасным игроком года, выполнял все, что мы просим от тебя. Ты сделал гораздо больше, чем получил награду лучшему запасному, ты был мужчиной, был профессионалом, поэтому я горжусь тобой», – сказал 41-летний Хаслем.

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