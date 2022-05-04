Тайлер Хирро – лучший запасной игрок сезона НБА-2021/22

Атакующий защитник «Майами» признан лучшим запасным игроком сезона НБА-2021/22. 22-летний Хирро стал первым игроком в истории «Хит», получившим эту награду.

Хирро получил 488 баллов (96 голосов за первое место) по итогам голосования 100 спортивных обозревателей и телеведущих. Форвард «Кливленда» занял второе место с 214 очками (три голоса за первое место). Форвард – на третьем месте с 128 очками (один голос за первое место).

В своем третьем сезоне в НБА Хирро набирал в среднем 20,7 очка, 5,0 подбора и 4,0 передачи за 32,6 минуты. Защитник сыграл 66 матчей (10 – в стартовой пятерке).

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