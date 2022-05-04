Девин Букер: «Для меня главное — это наследие»

Защитник «Финикса» рассказал, какое влияние на него оказали участие в Матче всех звезд-2022 и присутствие на церемонии чествования Топ-75 игроков в истории НБА.

«Для меня главное — это наследие.

Я стоял в перерыве всех звезд-2022 и смотрел, как выходят 75 величайших игроков всех времен и диктор произносит их имена и достижения: «Пятикратный член символической сборной НБА, шестикратный член символической сборной .

Я не хочу этого терять. Я тоже иногда думаю о наследии. И если я это получил, думаю, я это заслужил», — сказал Букер.

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