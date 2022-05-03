«Санз» организовали эффектный аллей-уп на Бриджеса и рывок 6:0 на старте 1-го матча с «Мэверикс»

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«Финикс» уверенно начал первый матч серии второго раунда плей-офф с «Далласом».

«Санз» начали с попаданий Криса Пола и Микэла Бриджеса, который красиво забил сверху после навеса в быстрой атаке, а также точного броска Девина Букера. Позже состоялся 3-очковый Джея Краудера.

Совершив рывок 9:0 на старте, «Финикс» выиграл первую четверть со счетом 35:25. Итоговый счет – 121:114 (1-0) в пользу «Санз».

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