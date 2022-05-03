Харден 11-й раз подряд не может набрать 25 очков в матче плей-офф

У защитника «Сиксерс» продолжилась серия, когда он не может набрать 25 очков в матче плей-офф.

Встреча серии второго раунда с «Хит» (92:106, 0-1) в понедельник стала для Хардена 11-й подряд в плей-офф, когда он набрал менее 25 очков.

Это самая продолжительная серия для Хардена с момента, когда он выходил со скамейки в «Оклахоме». Последний раз Джеймс добирался до отметки «25» в июне прошлого года в матче с «Селтикс» (34 очка).

Харден в понедельник набрал 16 очков (5 из 13 с игры) и 5 передач при 5 потерях.

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