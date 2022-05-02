Ник Нерс опроверг слухи о том, что он может возглавить «Лейкерс»

Теги Лейкерс Торонто НБА НБА плей-офф Ник Нерс Баскетбол

Главный тренер «Торонто» Ник Нерс опроверг слухи о том, что он может покинуть канадский клуб и присоединиться к «Лейкерс» в следующем сезоне.

«Я не знаю, откуда взялись эти слухи. Я сосредоточен на том, чтобы тренировать эту команду», — сказал Нерс в понедельник во время последней пресс-конференции «Рэпторс» в этом сезоне.

Контракт Нерса с «Торонто» рассчитан еще на два года. Также тренер будет руководить сборной Канады до Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Результат Нерса на посту главного тренера «Торонто» – 186-122. Нерс также был назван лучшим тренером сезона-2019/20 и в своем дебютном сезоне помог «Рэпторс» выиграть первый чемпионский титул в истории клуба.

Споэльстра, Керр или Нерс? Определяем лучшего тренера в НБА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные