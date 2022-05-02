Ник Нерс опроверг слухи о том, что он может возглавить «Лейкерс»

Главный тренер «Торонто» опроверг слухи о том, что он может покинуть канадский клуб и присоединиться к в следующем сезоне.

«Я не знаю, откуда взялись эти слухи. Я сосредоточен на том, чтобы тренировать эту команду», — сказал Нерс в понедельник во время последней пресс-конференции «Рэпторс» в этом сезоне.

Контракт Нерса с «Торонто» рассчитан еще на два года. Также тренер будет руководить сборной Канады до Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Результат Нерса на посту главного тренера – 186-122. Нерс также был назван лучшим тренером сезона-2019/20 и в своем дебютном сезоне помог «Рэпторс» выиграть первый чемпионский титул в истории клуба.

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