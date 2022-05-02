«Селтикс» в 1-м матче с «Бакс» выдали худший для клуба за 25 лет процент реализации из трехсекундной

«Селтикс» реализовали лишь 10 из 31 броска из трехсекундной зоны в первом матче серии плей-офф с «Бакс» (89:101, 0-1).

32,3% – худший процент реализации из трехсекундной для в плей-офф за последние 25 лет.

«Селтикс» выдали худший результат в плей-офф НБА с 2017 года, когда «Рокетс» реализовали 27,3% из «краски» в шестом матче серии второго раунда.

Лидеры «кельтов» (4 из 13 с игры) и (6 из 18 с игры) выдали худший процент реализации в плей-офф (32,3%) в качестве дуэта.

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