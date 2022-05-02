Джейсон Тейтум – о неудачной игре Брауна: «Я не сомневаюсь в нем»

Лидер «Селтикс» после первого матча серии плей-офф с «Бакс» (89:101, 0-1) поддержал одноклубника Джейлена Брауна, который набрал 12 очков при 7 потерях.

Браун (4 из 13 с игры) и Тейтум (6 из 18 с игры) выдали худший процент реализации в плей-офф (32,3%) в качестве дуэта.

«Черт, у нас у всех сегодня был непростой вечер. Никто не должен опускать голову. Побеждает команда, проигрывает тоже команда, это касается всех нас. Единственное, что имеет значение – результат. Я не сомневаюсь в , – заявил Тейтум.

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