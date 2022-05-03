Евролига признала неправоту в ситуации с судьей Бартом, с которым перестали сотрудничать из-за бороды. Немец принял извинения

Евролига выступила с заявлением в связи с обвинением со стороны немецкого рефери Беньямина Барта.

Барт заявил, что его перестали вызывать на матчи турнира из-за отказа сбрить бороду. признала неправоту, немецкий судья принял извинения.

«Неофициальные требования к растительности на лице и другим видимым элементам тела уже много лет являются обычной практикой в различных видах спорта. Однако эти требования явно устарели и не соответствуют ценностям, которые отстаивает Евролига. Рекомендация господину Барту не носить бороду была ошибкой. Он принял извинения, принесенные Евролигой в апреле 2022 года.

Кроме того, господин Барт был проинформирован о том, что Евролига не будет применять какие-либо несправедливые меры в будущем. Дискриминация любого рода из-за внешности неприемлема и не может ограничивать человека в работе в любой сфере, включая судейство на самом высоком уровне», – говорится в заявлении Евролиги.

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