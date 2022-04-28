Зоран Сретенович умер от сердечного приступа. Ему было 57 лет

В Белграде на 57-м году жизни скончался знаменитый сербский игрок и тренер Зоран Сретенович. Причиной смерти стал сердечный приступ, что подтвердили его бывшие клубы и Федерация баскетбола Сербии.

Игровая карьера Сретеновича пришлась на годы с 1984-го по 2001-й. В составе сборной Югославии он стал двукратным чемпионом Европы (1991, 1995).

Также он был членом легендарной команды «Югопластика», которая три года подряд выигрывала Кубок чемпионов (1989–1991).

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