Немецкий судья утверждает, что Евролига перестала ставить его на матчи из-за отказа сбрить бороду

Немецкий рефери Беньямин Барт утверждает, что перестала вызывать его на матчи турнира из-за отказа сбрить бороду.

Барт последний раз судил игру Евролиги осенью 2021 года.

«Ричард Стоукс (старший директор по судейству Евролиги – Sports.ru) объяснил мне, что главные тренеры и спортивные директора не любят бороды и станут жаловаться.

Я не понимаю, что это вообще значит. Какая разница, есть у меня борода или нет? Это такая форма дискриминации. Мне очень хочется работать на матчах Евролиги, но я не могу принять это пожелание.

Я не знаю, изменится ли у них что-то в организации, посмотрим. Но важно, чтобы общественность знала о происходящем», – заявил 43-летний Барт.

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