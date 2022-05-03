«Уорриорз» должны были получить владение на последних секундах 1-го матча с «Гризлис». Судьи назначили спорный

Теги Голден Стэйт Мемфис НБА судьи НБА плей-офф Диллон Брукс Баскетбол

НБА объявила о судейской ошибке, которая имела место на последних секундах первого матча серии плей-офф «Мемфис»«Голден Стэйт» (116:117, 0-1).

После второго промаха с линии Клэя Томпсона мяч вылетел за пределы площадки, когда борьбу вели несколько баскетболистов. Судьи не имели возможности посмотреть повтор и, не определившись с тем, игрок какой команды коснулся его последним, назначили спорный. 

Лига сообщила, что последним мяча коснулся Диллон Брукс, «Уорриорз» должны были получить владение. 

«Гризлис» выиграли спорный и провели последнюю атаку, но Джа Морэнт промахнулся из-под кольца.

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