«Уорриорз» должны были получить владение на последних секундах 1-го матча с «Гризлис». Судьи назначили спорный

объявила о судейской ошибке, которая имела место на последних секундах первого матча серии плей-офф – (116:117, 0-1).

После второго промаха с линии Клэя Томпсона мяч вылетел за пределы площадки, когда борьбу вели несколько баскетболистов. Судьи не имели возможности посмотреть повтор и, не определившись с тем, игрок какой команды коснулся его последним, назначили спорный.

Лига сообщила, что последним мяча коснулся , «Уорриорз» должны были получить владение.

«Гризлис» выиграли спорный и провели последнюю атаку, но Джа Морэнт промахнулся из-под кольца.

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