«Уорриорз» должны были получить владение на последних секундах 1-го матча с «Гризлис». Судьи назначили спорный

НБА объявила о судейской ошибке, которая имела место на последних секундах первого матча серии плей-офф «Мемфис» – «Голден Стэйт» (116:117, 0-1).
После второго промаха с линии Клэя Томпсона мяч вылетел за пределы площадки, когда борьбу вели несколько баскетболистов. Судьи не имели возможности посмотреть повтор и, не определившись с тем, игрок какой команды коснулся его последним, назначили спорный.
Лига сообщила, что последним мяча коснулся Диллон Брукс, «Уорриорз» должны были получить владение.
«Гризлис» выиграли спорный и провели последнюю атаку, но Джа Морэнт промахнулся из-под кольца.
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