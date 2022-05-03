Эрик Споэльстра: «Не обсуждаем в команде травму Эмбиида, нам не нужно лишнее давление»

Главный тренер ответил на вопрос, оказывает ли на команду давление отсутствие в составе соперника по второму раунду «Филадельфии» травмированного центрового .

«Мы не обсуждаем в команде травму Эмбиида, не создаем дополнительный контекст. Для нас существует только настоящий момент. Делаем все, чтобы выиграть предстоящий матч. Сконцентрированы только на этом. У нас нет разговоров в духе «Так, сегодня мы просто обязаны выиграть». Нам не нужно лишнее давление.

Наша задача – разработать оптимальный план для победы в матче. На этом мы сосредоточимся в предстоящие 48 часов», – заявил Споэльстра.

В первой встрече «Хит» победили со счетом 106:92 (1-0).

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