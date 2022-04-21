Ник Нерс: «Скотти Барнс будет готов к следующему матчу»

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Главный тренер «Торонто» Ник Нерс ожидает, что новичок команды Скотти Барнс будет готов выйти на площадку в 4-м матче серии первого раунда плей-офф против «Филадельфии» (0-3).

«Он довольно хорошо себя чувствует. Он был в состоянии играть, но не на том уровне, чтобы мы могли выпустить его в 3-м матче. Но это все равно очень обнадеживает. Я полагаю, что он будет готов к следующему матчу», – сказал тренер.

Барнс пропустил второй и третий матчи серии из-за растяжения связок левого голеностопного сустава.

«Финикс» ворвался в плей-офф с диким преимуществом над остальными. Есть сомнения, что они возьмут титул?

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