Энтони Хики — обладатель награды за лучший перфоманс сезона Лиги ВТБ-2021/22

Защитник «Астаны» стал обладателем награды «Лучший перфоманс сезона Лиги ВТБ-2021/22».

В домашнем матче «Астаны» против «Локомотива-Кубань» (87:83) 15 февраля американец оформил трипл-дабл, набрав 43 очка, сделав 11 передач и 10 подборов. Защитник провел на площадке 39 минут, совершив также 2 перехвата и 1 блок-шот при 53 баллах за эффективность действий.

Хики стал седьмым игроком в истории Лиги ВТБ, оформившим трипл-дабл. До него это делали только Виктор Хряпа, Джереми Чеппелл, Бернард Кинг, Аарон Майлз, Скотт Мачадо и Коди Миллер-Макинтайр.

43 очка Хики стали рекордом нынешнего сезона по результативности и вторым результатом в истории лиги.

Обладателями награды «Лучший перфоманс сезона» также являются Стеван Еловац (2017/18), Нандо Де Коло (2018/19) и Антон Астапкович (2020/21).

Вот это трипл-дабл в Лиге ВТБ – 43 очка, 11 передач и победа над «Локомотивом»