Энтони Хики может перейти в УНИКС («Свободный агент»)

может усилиться разыгрывающим в ближайшее время, сообщает «Свободный агент».

Отмечается, что казанский клуб намерен восполнить возможную потерю , который недавно покинул расположение команды и не планирует возвращаться в Россию.

Хики покинул «Астану» в начале марта, но его контракт с клубом продолжает действовать по сей день. Его показатели в нынешнем сезоне лиги ВТБ – 21,6 очка, 7,2 передачи, 5,2 подбора и 2,7 перехвата в среднем за матч.

Топ-клубы Лиги ВТБ снова и снова забирают лидеров у бедных команд. Это убивает интерес к регулярке