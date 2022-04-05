Энтони Хики может перейти в УНИКС («Свободный агент»)

УНИКС может усилиться разыгрывающим Энтони Хики в ближайшее время, сообщает «Свободный агент».
Отмечается, что казанский клуб намерен восполнить возможную потерю Лоренца Брауна, который недавно покинул расположение команды и не планирует возвращаться в Россию.
Хики покинул «Астану» в начале марта, но его контракт с клубом продолжает действовать по сей день. Его показатели в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ – 21,6 очка, 7,2 передачи, 5,2 подбора и 2,7 перехвата в среднем за матч.
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