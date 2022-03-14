Баскетбольная «Астана» сыграла против «Цмоки-Минска» без американских игроков

Теги Цмоки-Минск Единая лига ВТБ Астана Sports.ru - Казахстан Марк Тихоненко Энтони Хики Антонио Кэмпбелл Скайлар Спенсер Спорт Казахстана

Баскетбольная «Астана» на выезде уступила «Цмоки-Минску» (60:66) в очередном матче Единой лиги ВТБ.

Казахстанский клуб сыграл без американских легионеров Энтони Хики, Скайлара Спенсера и Антонио Кэмпбелла.

Единственным иностранцем в составе «Астаны» был россиянин Марк Тихоненко.

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