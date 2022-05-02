Первый матч серии второго раунда плей-офф между «Мемфисом» и «Голден Стэйт» (116:117, 1-0) вошел в историю НБА благодаря Джа Морэнту (34 очка), Джарену Джексону (33) и Джордану Пулу (31).
Впервые в истории плей-офф НБА три игрока не старше 22 лет набрали по 30+ очков в одном матче.
Морэнт и Джексон стали вторым дуэтом игроков не старше 22 лет в истории плей-офф, который набрал по 30+ очков. Ранее это трижды удавалось Кевину Дюрэнту и Расселлу Уэстбруку, когда они выступали за «Оклахому».
Кроме того, Морэнт и Джексон стали первой парой игроков в истории «Гризлис», которой удалось набрать по 30+ очков в матче плей-офф.