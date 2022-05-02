«Монако» проявляет интерес к Амату Мбайе

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«Монако» собирается подписать тяжелого форварда Амата Мбайе (32 года, 206 см) для следующего сезона, сообщает французское издание BeBasket.fr.

Мбайе выступает за турецкую «Каршияку» с 2019 года. В нынешнем сезоне он набирал 15,7 очка, 4,6 подбора и 1,9 передачи в среднем за матч в Лиге чемпионов.

До отъезда в Турцию форвард играл в Италии за «Милан» и «Виртус». В составе «Виртуса» он стал победителем Лиги чемпионов в 2019 году.

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