Евролига. Плей-офф. «Бавария» – «Барселона», «Монако» против «Олимпиакоса»

В пятницу, 29 апреля, состоятся два матча четвертьфинальных серий плей-офф Евролиги.
Немецкая «Бавария» примет испанскую «Барселону». «Монако» дома сыграет с греческим «Олимпиакосом».
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
- Дата проведения
- 29 апреля, 21.45
«Барселона» ведет в серии – 2-1
- Дата проведения
- 29 апреля, 22.00
«Олимпиакос» ведет в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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