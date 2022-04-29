Евролига. Плей-офф. «Бавария» – «Барселона», «Монако» против «Олимпиакоса»

Теги результаты Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Барселона Бавария Монако Баскетбол

В пятницу, 29 апреля, состоятся два матча четвертьфинальных серий плей-офф Евролиги.

Немецкая «Бавария» примет испанскую «Барселону». «Монако» дома сыграет с греческим «Олимпиакосом».

Евролига

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Бавария Германия  –  Барселона Испания
Дата проведения
29 апреля, 21.45
Онлайн матча

«Барселона» ведет в серии – 2-1

Монако Монако  –  Олимпиакос Греция
Дата проведения
29 апреля, 22.00
Онлайн матча

«Олимпиакос» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Почему спортсмены шлепают друг друга по попе? Это вообще законно?

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные