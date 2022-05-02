Участие Джимми Батлера в 1-м матче против «Сиксерс» под вопросом

Участие лидера в 1-м матче серии второго раунда плей-офф против «Филадельфии» официально находится под вопросом из-за воспаления правого колена.

Сам игрок заявил, что примет участие во встрече.

Также «Хит» не уверены в участии Макса Струса (подколенное сухожилие), Тайлера Хирро (респираторное заболевание), Пи Джей Такера (голень), Калеба Мартина (лодыжка) и Маркиффа Морриса (заболевание, не связанное с COVID).

Кайл Лаури пропустит матч из-за травмы подколенного сухожилия.

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