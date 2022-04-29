Трэйси Макгрэйди: «Джордан Пул должен был быть претендентом на награду «Самый прогрессирующий»

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Бывшая звезда НБА Трэйси Макгрэйди считает, что защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул должен был быть одним из трех претендентов на награду «Самый прогрессирующий игрок сезона».

«Он очень сильно прибавил в этом сезоне. Парень играл в G-лиге, не так ли? Этот парень был в G-лиге в прошлом сезоне, а сейчас он один из тех, кто тащит «Уорриорз» в плей-офф.

И он делает это на протяжении всего сезона. Мне нравится его настрой. Он агрессивен. Он умный баскетболист, и самое важное – он не боится. Он должен был быть претендентом на эту награду», – сказал Макгрэйди.

Самым прогрессирующим игроком НБА в сезоне-2021/22 был признан разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт. На награду также претендовали Деджонте Мюррэй («Сперс») и Дариус Гарлэнд («Кавальерс»).

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