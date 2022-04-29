Трэйси Макгрэйди: «Джордан Пул должен был быть претендентом на награду «Самый прогрессирующий»

Бывшая звезда НБА Трэйси Макгрэйди считает, что защитник должен был быть одним из трех претендентов на награду «Самый прогрессирующий игрок сезона».

«Он очень сильно прибавил в этом сезоне. Парень играл в G-лиге, не так ли? Этот парень был в G-лиге в прошлом сезоне, а сейчас он один из тех, кто тащит «Уорриорз» в плей-офф.

И он делает это на протяжении всего сезона. Мне нравится его настрой. Он агрессивен. Он умный баскетболист, и самое важное – он не боится. Он должен был быть претендентом на эту награду», – сказал Макгрэйди.

Самым прогрессирующим игроком НБА в сезоне-2021/22 был признан разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт. На награду также претендовали Деджонте Мюррэй («Сперс») и Дариус Гарлэнд («Кавальерс»).

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