Тим Хардуэй далек от возвращения в строй и пропустит серию с «Санз»

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Атакующий защитник «Далласа» Тим Хардуэй продолжает восстанавливаться после травмы и не сыграет в серии плей-офф против «Финикса», которая стартует в понедельник.

Как сообщил главный тренер команды Джейсон Кидд, игрок начал выполнять легкие пробежки, а через 3-4 недели перейдет к ускорениям и прыжкам. Дата его возвращения на площадку по-прежнему неизвестна.

Хардуэй получил перелом пятой плюсневой кости стопы 25 января и с тех пор не принимал участие в матчах. В нынешнем сезоне 30-летний защитник набирал 14,2 очка, 3,7 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру.

Минувшим летом «Мэверикс» подписали с ним новый 4-летний контракт на 72 млн долларов.

«Финикс» ворвался в плей-офф с диким преимуществом над остальными. Есть сомнения, что они возьмут титул?

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