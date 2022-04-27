Трэй Янг: «Если «Хит» выбрали кого-то своей целью и пытаются вывести его из игры, у них это хорошо получается»

Звездный разыгрывающий «Атланты» после поражения от в пятом матче серии первого раунда плей-офф (94:97, 1-4) похвалил защиту соперника.

«Хит» – хорошая оборонительная команда. Их команда — это скорее система, чем набор игроков. Неважно, кто у них есть в составе, они умеют играть. И если они выбрали кого-то своей целью и пытаются вывести его из игры, у них это хорошо получается.

Очевидно, я не очень хорошо бросал по кольцу», – признался Янг.

Лидер «Хоукс» реализовал 2 из 12 с игры и набрал 11 очков.

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство