Трэй Янг: «Если «Хит» выбрали кого-то своей целью и пытаются вывести его из игры, у них это хорошо получается»

Звездный разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг после поражения от «Майами» в пятом матче серии первого раунда плей-офф (94:97, 1-4) похвалил защиту соперника.
«Хит» – хорошая оборонительная команда. Их команда — это скорее система, чем набор игроков. Неважно, кто у них есть в составе, они умеют играть. И если они выбрали кого-то своей целью и пытаются вывести его из игры, у них это хорошо получается.
Очевидно, я не очень хорошо бросал по кольцу», – признался Янг.
Лидер «Хоукс» реализовал 2 из 12 с игры и набрал 11 очков.
Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство