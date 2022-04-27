Трэй Янг завершил серию против «Майами» с 22 попаданиями с игры и 30 потерями

Лидер «Атланты» завершил серию первого раунда плей-офф против (1-4) с 22 попаданиями с игры и 30 потерями.

Три из четырех самых низкорезультативных матчей Янга в этом сезоне пришлись на серию с «Хит», отмечает ESPN Stats & Info.

Во вторник проиграла «Майами» в пятом матче серии первого раунда плей-офф (94:97, 1-4) и завершила свои выступления в сезоне-2021/22. Янг принес команде 11 очков, 8 подборов и 6 передач.

Всего на счету Янга в этой серии – 77 очков при 22 из 69 с игры (31,9 процента).

«Бруклин» первым вылетел из плей-офф и «отправился на рыбалку». А откуда вообще это выражение?