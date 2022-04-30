Джейлен Браун: «Травма была совсем незначительной, так что буду готов к 1-му матчу с «Бакс»

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Атакующий защитник «Бостона» Джейлен Браун заявил о готовности принять участие в первом матче серии плей-офф против «Милуоки» в воскресенье.

Ранее сообщалось, что игрок получил небольшую травму подколенного сухожилия в четвертом матче первого раунда плей-офф с «Бруклином» (116:112, 4-0).

«Я в порядке, сдал анализы на этой неделе, продолжил восстановление. Я должен быть готов к игре. Каждый раз, когда вы имеете дело с затяжной травмой, вам нужно быть осторожным, но я думаю, что я буду готов. Это совсем незначительное повреждение, так что со мной все будет в порядке.

Было здорово получить пару дней отдыха, особенно с учетом восстановления. Нужно убедиться, что мы обо всем позаботились. Было важно иметь пару выходных, поэтому мы молодцы, что обеспечили их себе», – сказал Браун.

«Джейлен хорошо выглядел и чувствовал себя отлично в последние несколько дней. Мы проведем повторную оценку его состояния с медицинским персоналом после тренировки. Но все признаки указывают на то, что он будет готов, так как хорошо выглядел в последние несколько дней», – подтверждает главный тренер «Селтикс» Име Удока.

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