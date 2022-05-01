Маркус Смарт: «Наплевать, что «Бакс» перестали бороться за 2-е место в «регулярке», это на их совести»

Атакующий защитник прокомментировал решение прекратить бороться за второе место в таблице Восточной конференции в концовке регулярного чемпионата.

«Мы видели, что произошло. Это часть игры. Таким был их выбор, это на их совести. Мы не беспокоимся ни о ком, кроме себя. Нам наплевать, что делают другие. Они действующие чемпионы, поэтому имеют полное право делать все, что им заблагорассудится.

Если это означает, что им не нужно преимущество домашней площадки против нас и что они не слишком о нас беспокоятся, это нормально. Мы выйдем и будем играть по-своему. Пусть наша игра говорить сама за себя. Посмотрим, куда она нас приведет, – заявил Смарт.

«Бакс» решили ограничить выступление своих лидеров в последних матчах регулярного чемпионата и заняли третье место на Востоке (51-31). «Селтикс» также финишировали с результатом 51-31, но опередили действующих чемпионов по дополнительным показателям.

Таким образом, «Бостон» в первом раунде плей-офф встретился с (4-0), который назывался одним из претендентов на титул перед началом сезона. «Милуоки» обыграли в первом раунде (4-1).

Команды встретятся между собой во втором раунде. «Селтикс» имеет преимущество домашней площадки. Первый матч серии состоится в Бостоне в воскресенье.

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