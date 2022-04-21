Демар Дерозан: «Могли хоть 20 раз проиграть «Бакс» в регулярке. В плей-офф все начинается заново»

Защитник «Буллс» заявил, что статистика встреч с действующими чемпионами из «Бакс» не имеет значения во время серии плей-офф.

Посеянный под 6-м номером в среду обыграл третью команду Востока (114:110, 1-1), победа стала для команды второй за последние 19 матчей с представителями Висконсина.

«Сейчас не столь важно, что происходило в регулярном чемпионате. В плей-офф все начинается заново, настрой и подход другие. Это можно было увидеть по всем нашим ребятам. Могли хоть 20 раз проиграть «Бакс» в регулярке. У нас есть возможность, мы ей воспользовались», – заявил Дерозан.

Демар в среду набрал 41 очко.

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