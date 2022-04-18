Демар Дерозан – о 6 из 25 с игры: «По ощущениям все броски были хорошими»

Защитник высказался по поводу низкого процента реализации с игры в первом матче серии плей-офф с (86:93, 0-1).

Дерозан набрал 18 очков, реализовав 6 из 25 с игры.

«По ощущениям все попытки были хорошими. Гарантирую вам, что я, Зак и Вуч не намажем столько бросков в следующий раз», – заявил Дерозан.

В четвертой четверти игроки «Буллс» реализовали 6 из 28 с игры и 1 и 12 из-за дуги.

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