Демар Дерозан – о первом сезоне в «Чикаго»: «Идеально»

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Звездный защитник «Буллс» Демар Дерозан признался, что очень доволен тем, как прошел его первый сезон в составе чикагской команды.

«Идеально. Лучше и быть не могло. Отличный сезон, и это еще мягко сказано.

Менеджмент клуба, товарищи по команде, город. Я и представить себе не мог, что все пройдет так здорово», – заявил Дерозан.

«Буллс» с Дерозаном выступили в плей-офф впервые с 2017 года. В первом раунде команда уступила «Бакс» со счетом 1-4.

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?

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