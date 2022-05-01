Джален Роуз – о разводе с Молли Керим: «Мы расстались не потому, что у нее отношения со Стивеном Эй Смитом»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Джален Роуз рассказал о своем прошлогоднем разводе с телеведущей Молли Керим и прокомментировал слухи о том, что она начала встречаться со .

«Мы с Молли разошлись по взаимному согласию, и мне было смешно наблюдать за тем, как люди размышляют о том, почему это произошло. В частности говорили, что это случилось из-за того, что у нее отношения со Стивеном Эй Смитом.

Я не собираюсь обсуждать его личную жизнь и ее личную жизнь, я люблю их обоих. Я просто хочу обратиться к тем, кто думает, что мы расстались, потому что у них отношения. Мы расстались не поэтому.

Я работаю со Стивеном, я люблю его, это мой брат. Я люблю ее, мы были друзьями до того, как поженились, мы просто не состоялись как пара. У нас отличные отношения, я видел ее сегодня. Но эти слухи меня беспокоили», – рассказал Роуз.

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