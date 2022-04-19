Джален Роуз: «Дела у НБА идут лучше, чем когда-либо с тех пор, как Майкл Джордан завершил карьеру»

Бывший игрок , ныне эксперт считает, что лига переживает лучшее время после ухода из баскетбола.

«Мне кажется, что дела у лиги идут лучше, чем когда-либо с тех пор, как Майкл Джордан завершил карьеру.

Только задумайтесь – когда вы голосовали за MVP этого сезона, среди претендентов не было ни Кавая Ленарда, ни Кевина Дюрэнта, ни Леброна Джеймса, ни Стефа Карри», – сказал Роуз.

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