Джален Роуз: «Дела у НБА идут лучше, чем когда-либо с тех пор, как Майкл Джордан завершил карьеру»

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Бывший игрок НБА, ныне эксперт Джален Роуз считает, что лига переживает лучшее время после ухода Майкла Джордана из баскетбола.

«Мне кажется, что дела у лиги идут лучше, чем когда-либо с тех пор, как Майкл Джордан завершил карьеру.

Только задумайтесь – когда вы голосовали за MVP этого сезона, среди претендентов не было ни Кавая Ленарда, ни Кевина Дюрэнта, ни Леброна Джеймса, ни Стефа Карри», – сказал Роуз.

Мы же обещали огонь в этой серии! «Селтикс» отбились от камбэка «Нетс» и впервые в истории взяли домашний матч плей-офф броском с сиреной

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