Джа Морэнт набрал 13 очков за 4 минуты после того, как Патрик Беверли назвал его «слишком маленьким»

За 4:25 до конца 5-го матча серии плей-офф между и «Миннесотой» разыгрывающий «Тимбервулвс» забросил мяч через из трехсекундной зоны и показал рукой, что Морэнт «слишком маленький» для него.

В ответной атаке Морэнт набрал 2 очка в проходе с сопротивлением Д’Анджело Расселла и повторил жест Беверли.

В итоге после жеста Беверли Морэнту удалось набрать 13 очков подряд и принести «Мемфису» победу в матче (111:109, 3-2).

«Бруклин» первым вылетел из плей-офф и «отправился на рыбалку». А откуда вообще это выражение?