Испанская лига ACB назвала пятерку лучших молодых игроков сезона-2021/22. В нее вошли Хоэль Парра («Ховентуд», 22 года), («Валенсия», 21), Жига Самар («Фуэнлабрада», 21), («Барселона», 21) и Калифа Диоп («Гран-Канария», 20).

В голосовании участвовали игроки лиги, тренеры и представители СМИ.

Позже ACB объявит лучшего молодого игрока сезона, который будет выбран среди пяти упомянутых игроков.

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