Испанская лига ACB назвала пятерку лучших молодых игроков сезона-2021/22. В нее вошли Хоэль Парра («Ховентуд», 22 года), Хайме Прадилья («Валенсия», 21), Жига Самар («Фуэнлабрада», 21), Рокас Йокубайтис («Барселона», 21) и Калифа Диоп («Гран-Канария», 20).
В голосовании участвовали игроки лиги, тренеры и представители СМИ.
Позже ACB объявит лучшего молодого игрока сезона, который будет выбран среди пяти упомянутых игроков.
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