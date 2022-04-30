ACB. «Валенсия» – «Андорра», «Уникаха» сыграет с «Басконией» и другие матчи

В субботу, 30 апреля, в рамках регулярного чемпионата Испании пройдут четыре матча.

«Валенсия» примет «Андорру», дома сыграет с «Басконией».

ACB

Регулярный чемпионат

Тенерифе – Манреса Дата проведения 30 апреля, 19.00, «Pabellon Insular Santiago Martin» Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 23-7, Реал – 21-9, Ховентуд – 20-10, – 20-10, Манреса – 19-12, – 19-12, – 17-13, Гран-Канария – 16-15, Мурсия – 16-15, Бильбао – 15-16, Бреоган– 14-16, Уникаха – 13-17, Сарагоса – 11-19, Обрадойро – 11-19, Фуэнлабрада – 10-20, – 10-21, Сан-Пабло Бургос – 9-21, Андорра – 9-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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