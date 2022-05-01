Фред Ванвлит: «Нахожусь на переломном этапе, когда 20 очков уже не считаются хорошей игрой»

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Разыгрывающий «Торонто» Фред Ванвлит заявил, что хочет продолжать прогрессировать и ему уже недостаточно набирать 20 очков за матч.

«Я не слишком гордый и могу попросить помощи или совета. Я нахожусь на переломном этапе, когда 20 очков уже не считаются хорошей игрой.

Я очень быстро перешел от недооцененного к переоцененному. Я должен начать мыслить нестандартно, мне нужно выйти из зоны комфорта и найти способ стать лучше», – сказал Ванвлит.

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