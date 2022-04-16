Фред Ванвлит – об Эмбииде: «Он объединил в себе Дюрэнта, Джордана, Кобе и Шака»

Теги Филадельфия Торонто НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Фред Ванвлит Баскетбол

Разыгрывающий «Торонто» Фред Ванвлит комплиментарно отозвался о центровом «Филадельфии» Джоэле Эмбииде перед серией плей-офф между командами.

Ванвлит отметил, что Эмбииду удалось существенно разнообразить свою игру с 2019 года, когда команды последний раз встречались в плей-офф.

«Пару лет назад он играл в стиле обычного центрового, чаще всего работал спиной к кольцу.

Сейчас же Джоэл объединил в себе Дюрэнта, Джордана, Кобе и Шака», – заявил Ванвлит.

В 2019 году «Рэпторс» прошли «Сиксерс» по ходу плей-офф на пути к своему первому чемпионству.

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