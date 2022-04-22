«Сакраменто» проведет собеседования с Майком Д’Антони и Марком Джексоном

проведет собеседования с кандидатами на пост главного тренера ’Антони и , сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Кингз» изучили большое количество доступных тренеров и сократили его до небольшой группы кандидатов.

По информации инсайдера Эдриана Воджнаровски, «Сакраменто» добился также разрешения встретиться с несколькими ассистентами главного тренера, включая («Голден Стэйт»), Стива Клиффорда («Бруклин»), Дарвина Хэма и Чарльза Ли («Милуоки») и Уилла Харди («Бостон»).

Ранее сообщалось, что руководство «Сакраменто» проинформировало Элвина Джентри, что он больше не является исполняющим обязанности главного тренера команды.

«Кингз» заняли 12-е место в Западной конференции и не вышли в плей-офф 16-й раз подряд (антирекорд НБА).

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