«Сакраменто» проведет собеседования с Майком Д’Антони и Марком Джексоном

«Сакраменто» проведет собеседования с кандидатами на пост главного тренера Майком Д’Антони и Марком Джексоном, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
«Кингз» изучили большое количество доступных тренеров и сократили его до небольшой группы кандидатов.
По информации инсайдера Эдриана Воджнаровски, «Сакраменто» добился также разрешения встретиться с несколькими ассистентами главного тренера, включая Майка Брауна («Голден Стэйт»), Стива Клиффорда («Бруклин»), Дарвина Хэма и Чарльза Ли («Милуоки») и Уилла Харди («Бостон»).
Ранее сообщалось, что руководство «Сакраменто» проинформировало Элвина Джентри, что он больше не является исполняющим обязанности главного тренера команды.
«Кингз» заняли 12-е место в Западной конференции и не вышли в плей-офф 16-й раз подряд (антирекорд НБА).
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