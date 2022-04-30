Джордан Кларксон: «Два года боли и поражений. «Юте» лучше забыть об этих сезонах»

Защитник «Джаз» считает, что команде нечего вынести из двух последних сезонов, когда она вылетала во 2-м и 1-м раундах плей-офф.

«Честно говоря, едва ли можем что-то из всего этого вынести. Два года боли и поражений. «Юте» лучше забыть об этих сезонах», – сказал Кларксон.

Кларксон, который имеет контракт до 2023 года с опцией игрока еще на сезон, высказался о своем будущем в клубе.

«Черт, я не знаю. Сейчас я пойду домой. Но план был в том, чтобы отправиться в Даллас, а потом в Финикс. У нас были большие ожидания, мы рассчитывали продолжить играть.

Мне нравится в Юте. Но все это вещи зависят не от меня», – заявил Кларксон.

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