«Юта» намерена строить команду вокруг Донована Митчелла

Руководители «Юты» намерены продолжать строить команду вокруг атакующего защитника , несмотря на вылет в первом раунде плей-офф, сообщает The Athletic.

«Юта» в четверг проиграла в шестом матче серии первого раунда плей-офф (96:98, 2-4).

Во время пресс-конференции после игры Митчелл подтвердил, что хочет остаться в команде и опроверг слухи о том, что он может попросить обмен.

«Рассмотрю все варианты в течение недели, но вообще не думаю об уходе из «Юты», – сказал защитник.

«Бруклин» первым вылетел из плей-офф и «отправился на рыбалку». А откуда вообще это выражение?