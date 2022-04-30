Вернон Максвелл: «Каждый год после вылета «Юты» в первом раунде чувствую себя так, будто выиграл чемпионат»

Двукратный чемпион в составе «Хьюстона» Вернон Максвелл в очередной раз критически отозвался о «Джаз».

«Каждый год после вылета «Юты» в первом раунде плей-офф чувствую себя так, будто выиграл чемпионат. Суровая реальность такова, что в моей коллекции по-прежнему только два трофея, зато у «Джаз» нет ни одного.

Илону Маску следует купить НБА и исключить «Юту» из лиги. Не потому, что Америка ненавидит Юту, а потому, что мне грустно видеть, как год за годом их болельщикам разбивают сердца 😂», – написал Максвелл в твиттере.

Скандально известный Максвелл, который по ходу карьеры успел подраться с болельщиком и одноклубником Гэри Пэйтоном, невысокого мнения о «Юте» и Солт-Лейк-Сити. Он называл поклонников «Джаз» «домашними животными» и обвинял в «оскорблениях на расовой почве».

«Юта» в этом году вылетела в первом раунде, уступив в серии (2-4).

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