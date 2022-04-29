Лука Дончич: «Наконец-то я прошел первый раунд»

Разыгрывающий «Мэверикс» признался, что отсутствие побед в сериях плей-офф давило на него.

в четверг обыграл «Юту» в выездном шестом матче серии первого раунда со счетом 98:96 (4-2).

«Наконец-то я прошел первый раунд, очень рад этому. В последних двух сезонах было непросто.

«Юта» очень старалась, уважение им, но я сейчас просто счастлив. В первой половине мы занимались ерундой, но во второй заиграли так, как должны. Рад этой победе», – сказал Лука.

Дончич впервые в карьере выиграл серию плей-офф НБА. В двух предыдущих сезонах техасцы уступали «Клипперс» в первом раунде.

Словенец, который пропустил первые три встречи из-за травмы, в четверг набрал 24 очка, 9 подборов и 8 передач.

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